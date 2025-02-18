RT: более 60% россиян считают, что четырехдневка положительно повлияет на настроение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство россиян (61%) полагают, что сокращение рабочей недели до четырех дней положительно повлияет на их настроение, поскольку за счет этого уменьшится уровень стресса. Соответствующие результаты показал опрос, передает RT.

При этом 21% опрошенных думают, что в таком случае ничего не изменится, а 11% предполагают, что столкнутся со сложным переходным периодом. Только 7% заявили, что их настроение может ухудшиться, поскольку им нравится работать.

Вместе с тем 45% респондентов заявили, что если четырехдневную рабочую неделю все же введут, то они начнут уделять больше времени семье и отношениям. Еще 16% решили, что будут тратить свободное время на хобби и саморазвитие, а 14% уделят внимание здоровью и спорту. Также 16% не стали исключать, что возьмут подработку для получения дополнительного дохода. Оставшиеся 9% выбрали другие варианты времяпрепровождения.

Исследование также показало, что, по мнению 45% опрошенных, инициатива о введении четырехдневной рабочей недели является положительной. Эти респонденты заявили, что давно этого ждут.

"Однако 27% отрицают такую возможность и считают, что это негативно скажется на экономике, а 21% уверены, что вопрос надо ставить не про количество дней, а про количество часов работы в них. Еще 7% участников опроса сохраняют нейтральную позицию", – сказано в исследовании.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что в России со временем может быть введена четырехдневная рабочая неделя. При этом он обратил внимание, что это вряд ли коснется абсолютно всех сфер работы и должностей. Парламентарий также уточнил, что сокращение рабочего времени должно быть чем-то компенсировано – либо финансами, либо технологиями.

