Врач Конев: свободный график работы продлевает жизнь

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Люди, работающие в свободном графике, могут прожить дольше, а те, кто трудится в несоответствии с внутренними часами, живут меньше. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на геронтолога и кардиолога Юрия Конева.

"Известно издревле, что лица свободной профессии, которые не связаны с жестким режимом, живут дольше. Мы живем по какому принципу? Проснулся, и весь день расписан, более того – вся неделя расписана", – объяснил он.

Как подчеркнул специалист, для продления жизни человеку необходимо делать то, что ему хочется, и просыпаться в комфортное время. По словам кардиолога, ограничения должны быть только при возрастных особенностях.

"Человек должен жить по принципу: проснулся, когда он хочет, лег спать, когда он хочет, делает то, что он хочет, и ест то, что он хочет", – сказал собеседник издания.

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