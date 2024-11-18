Активное времяпрепровождение помогает россиянам бороться с выгоранием на работе

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Активное времяпрепровождение (34%) помогает россиянам бороться с выгоранием, сообщает RT со ссылкой на исследование.

Другими популярными способами перезагрузиться и восстановить силы для многих соотечественников являются отпуск (30%) и смена деятельности (26%), где возможно будет "реализовать свой потенциал без перегрузок".

Часть респондентов (23%) для перезагрузки предпочитает взять выходные. С помощью короткого отдыха им удается восстановить баланс между работой и личной жизнью. Среди других способов борьбы с выгоранием опрошенные отметили обучение (9%), изменение графика работы (8%) и смену задач (7%).

Однако часть россиян (31%) призналась, что ничего не принимает против чувства выгорания на работе.

При этом в исследовании отмечается важность создания благоприятных условий для работников, которые позволят снизить стресс и повысить их производительность. Среди таких мер поддержки были названы гибкий график работы, возможность удаленной работы и доступ к психологическим консультациям.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала о способах предотвращения выгорания. По ее словам, переключиться с рабочих задач на состояние покоя помогут различные практики вроде медитации, йоги или дыхательных упражнений. Романив указала, что хобби могут стать не только способом отдохнуть, но и позволят развить новые навыки.

