Психолог Романив рассказала о способах предотвращения выгорания

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Короткая прогулка после работы поможет снизить уровень стресса и улучшить настроение, так как организм будет вырабатывать эндорфины, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на психолога Ольгу Романив.

"Найдите вид спорта, который вам по душе, и позвольте ему стать вашим спасательным кругом в море повседневных забот", – посоветовала она.

По ее словам, переключиться с рабочих задач на состояние покоя также помогут различные практики вроде медитации, йоги или дыхательных упражнений. Романив указала, что хобби могут стать не только способом отдохнуть, но и позволят развить новые навыки.

Справиться со стрессом и исключить выгорания также поможет общение с друзьями и семьей. При этом специалист посоветовала ограничить время на просмотр новостей и социальных сетей. Это поможет улучшить качество сна и избежать информационного перегруза, уверена она.

"Здоровая и сбалансированная диета напрямую влияет на ваше физическое и психологическое благополучие. Не пренебрегайте ужином, но избегайте тяжелой пищи перед сном", – добавила Романив.

Эксперт посоветовала создать ритуал, который будет сигнализировать мозгу о завершении рабочего дня. По ее данным, это может быть смена одежды, планирование на следующий день или обычная уборка рабочего стола.

Также она предложила потратить 5–10 минут в конце дня, чтобы осмыслить свои достижения и подумать об улучшении. Последнее, по ее словам, поможет быть не только в курсе своих задач, но и позволит не терять мотивацию.

"Сон – это фундаментальный компонент вашего здоровья. Старайтесь спать не менее семи-восьми часов в сутки и соблюдайте режим сна", – сказала она.

Между тем если человек не может справляться с нагрузкой, то лучше обратиться за помощью к специалисту, указала Романив. Она подчеркнула, что не стоит стесняться просить о помощи профессионала в борьбе со стрессом.

Ранее стало известно, что в состоянии профессионального выгорания в РФ находятся 45% работающих граждан, тогда как 85% ранее испытывали подобное состояние. По данным аналитиков, участники опроса сталкивались не только с чувством усталости, но и с регулярным перенапряжением и стрессом, раздражительностью и отсутствием инициативы.

