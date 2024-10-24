Психолог Чупракова: при внезапном желании уволиться, поговорите об этом с начальством

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В ситуациях, когда появляется внезапное желание уволиться с любимой работы, можно поговорить с руководством и рассказать ему всю ситуацию, рекомендовала психолог, психотерапевт, старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Нина Чупракова в беседе с Агентством "Москва".

По ее словам, внезапное желание уволиться может быть признаком того, что у сотрудника накопились проблемы, недовольство и обиды на коллектив. Эти чувства могли накапливаться в течение долгого времени, пока не достигли критической точки, заставив человека принять импульсивное решение об увольнении.

"Стоит собраться с мыслями, продумать вопросы для обсуждения и обсудить их. Если вы чувствуете недопонимание в отношениях, то стоит обговорить и это", – посоветовала психолог.

Эмоции, которые побуждают к принятию необдуманного решения, быстро проходят, а после этого люди начинают сожалеть о содеянном. Чупракова порекомендовала уделять больше внимания собственным чувствам и эмоциям, чтобы научиться контролировать импульсивные действия.

"Спросите себя – все ли меня устраивает, все ли хорошо и так, как мне хочется в моей жизни. Постепенно ваши мысли, чувства и ваше тело придут к согласию и пониманию, и вы научитесь принимать взвешенные решения", – объяснила специалист.

Она также сообщила, что от импульсивного желания поможет избавиться отдых. Однако не стоит оставаться на работе, которая не устраивает. Это может привести к выгоранию и психосоматическим последствиям.

"Лучше сделать выбор и принять не всегда простое решение. Но, опять же, это решение должно быть взвешенным", – подытожила психолог.

Между тем HR-эксперт Анастасия Малахова рассказала, как распознать токсичного руководителя. По ее словам, для токсичных руководителей характерно использование манипулятивных методов в общении с подчиненными. Они могут угрожать лишить премии или даже уволить за малейшую провинность. Такие руководители не ценят заслуги сотрудников и не выражают им признательность за успехи в работе.

При этом Махалова отметила, что одна из ключевых компетенций хорошего руководителя – это умение нанимать людей, которые умнее его самого. Такой руководитель всегда стремится к развитию.