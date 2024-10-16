HR-эксперт Малахова: токсичный руководитель угрожает лишением премии или увольнением

Фото: 123RF/andreypopov

Для токсичных руководителей характерно использование манипулятивных методов в общении с подчиненными. Они могут угрожать лишить премии или даже уволить за малейшую провинность. Такие руководители не ценят заслуги сотрудников и не выражают им признательность за успехи в работе, рассказала HR-эксперт Анастасия Малахова в беседе с "Газетой.ру".

По ее данным, токсичность руководителя может выражаться в резких высказываниях, скрытой агрессии, сложном характере. Иными словами, токсичный руководитель создает нездоровую атмосферу в коллективе.

Еще одна черта токсичных руководителей – склонность к переработкам и требование того же от своих подчиненных. Так, они могут позвонить сотруднику в выходной и попросить выполнить рабочую задачу. Такие люди не способны признавать свои ошибки, отметила эксперт.

"Подобное взаимодействие со своими коллегами приводит к тому, что коллектив выгорает, а также к частым увольнениям сотрудников. При найме токсичность точно не окажется преимуществом", – заявила она.

В материале указано, что эффективным лидерам не свойственна нечестность, когда речь идет о репутации человека. В таком случае, если руководитель не следует корпоративным правилам, нарушает бюджет (мошенничает или ворует), обманывает коллег или не выполняет свои обещания, это может привести к потере репутации или увольнению.

Однако и руководитель, который не проявляет активности и равнодушен к своей работе, также никогда не достигнет успеха. Такие люди не любят перемен и заранее относятся к ним с недоверием или даже отвергают их. Они не верят, что изменения могут принести пользу рабочему процессу, объяснила Малахова. Это качество мешает воплощению многих идей и, следовательно, развитию коллектива.

Важное качество хорошего руководителя – это способность видеть и признавать потенциал своих сотрудников. Руководитель не должен держать свою команду в тени и не должен ревностно относиться к своей роли в компании, уточнила специалист.

По ее словам, одна из ключевых компетенций хорошего руководителя – это умение нанимать людей, которые умнее его самого. Такой руководитель всегда стремится к развитию.

"Как отличить коллектив с компетентным руководителем от коллектива с некомпетентным руководителем? В последнем случае принятие решений замыкается на руководителе, и он становится единоличным "владельцем" всей информации", – подчеркнула Малахова.

Даже если хороший руководитель покинет команду, процесс работы не останавливается. Он понимает, что его можно заменить, и создает систему, которая позволяет продолжать работу и без него, заключила специалист.

Ранее аналитики выяснили, что в России 44% компаний приходится требовать от сотрудников уйти в отпуск. Результаты исследования показали, что самой частой причиной просьб стало соблюдение законодательства, а также баланса рабочей и личной жизни. Работодатели также беспокоятся по поводу выгорания сотрудников. В свою очередь, в 56% случаев начальство не требует отгулять все дни отпуска в году, а 58% представителей бизнеса уверены, что это личный выбор сотрудников.