Более 38% работодателей не нравятся слухи и сплетни на рабочем месте

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Аналитики выяснили, что более 38,7% работодателей отрицательно относятся к распространению слухов и сплетен, а также к критике руководства. С результатами опроса о привычках сотрудников, которые не нравятся работодателям, ознакомился RT.

Большинство работодателей категорически против любых видов зависимости, которые могут привести к увольнению. Кроме того, 86% опрошенных работодателей считают увлечение компьютерными играми вредной привычкой.

Курение может повлиять на прием на работу или сохранение должности только в том случае, если сотрудник общается с людьми, от которых поступают жалобы, или если курение мешает рабочим процессам. Так считают 67,4% опрошенных.

Также эксперты отметили, что 45,6% работодателей негативно относятся к сотрудникам, которые регулярно опаздывают на работу. Чуть более трети опрошенных не одобряют сотрудников, которые жалуются на усталость или спят на рабочем месте.

Кроме того, 31,1% работодателей раздражает привычка есть на рабочем месте.

Между тем аналитики выяснили, что наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в профессиях водителя, промоутера и специалиста техподдержки. Помимо этого, эксперты отметили, что на 40% выросли зарплаты руководителей отдела аналитики, бортпроводников, токарей и фрезеровщиков, а также шлифовщиков и аудиторов.

