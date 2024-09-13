Аналитики назвали водителей и промоутеров лидерами по росту зарплат

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Наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в профессиях водителя, промоутера и специалиста техподдержки, к такому выводу пришли аналитики, взяв за основу вакансии на рынке трудоустройства. С результатами исследования одной из платформ по трудоустройству ознакомился РБК.

В первом полугодии 2024 года были зафиксированы значительные изменения в уровне заработной платы во всех отраслях экономики и бизнеса. Так, зарплаты водителей выросли на 64% (с 76,4 до 125,4 тысячи рублей), промоутеров – на 63% (с 35,6 до 58,2 тысячи рублей), специалистов техподдержки – на 48% (с 35,4 до 52,4 тысячи рублей).

Помимо этого, эксперты отметили, что на 40% выросли зарплаты руководителей отдела аналитики, бортпроводников, токарей и фрезеровщиков, а также шлифовщиков и аудиторов.

При этом, по данным Росстата, среднемесячная заработная плата в первом полугодии 2024 года стала больше на 18,1% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, аналитики провели опрос среди сотрудников различных компаний, чтобы узнать, насколько важна для них похвала от руководства. Выводы исследования проанализировала "Газета.ру".

Так, 48% россиян ожидают похвалы от руководства за свою работу. При этом 4 из 10 опрошенных указали, что для них важно получать признание за свои достижения. Еще 40% респондентов отметили, что их мотивирует процесс самосовершенствования. Критика мотивирует только 7% респондентов.

Опрос показал, что мужчины в меньшей степени, чем женщины, зависят от похвалы руководства. Среди мужчин больше тех, кто мотивирован самим процессом работы и возможностью саморазвития.

Молодые люди до 34 лет чувствительны как к похвале, так и к критике. Россияне старше 45 лет и те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей, чаще рассматривают работу как процесс самосовершенствования.

Среди профессиональных групп больше всего в похвале нуждаются маркетологи и бухгалтеры. Юристы и секретари по большей части воспринимают работу как процесс обучения чему-то новому.

В ходе другого опроса российского сервиса для командной работы выяснилось, что более половины россиян работают в режиме многозадачности. По сравнению со статистикой прошлого года процент сотрудников, работающих в таком режиме, вырос: если год назад на это жаловался каждый третий, то сейчас уже каждый второй. При этом две трети опрошенных испытывают сильный дискомфорт, каждый пятый назвал это поводом для смены работы.

В то же время ряд компаний помогает сотрудникам оптимизировать время и выполнять задачи эффективнее. В этом году каждая третья компания увеличила штат, чтобы разгрузить сотрудников.

Более трети компаний увеличили расходы на автоматизацию труда и закупили сервисы для оптимизации и контроля выполнения задач. Доля компаний, внедривших таск-менеджеры и трекеры задач, выросла с 24 до 45%. В каждой пятой компании введение таск-менеджера или трекера обязательно.

Ранее россияне назвали самыми престижными профессии врача и IT-специалистов. По итогам опроса ВЦИОМ, жители России считают, что самые большие зарплаты присутствуют в сфере технологий, медицины и правоохранительных органах.

Между тем психолог Наталья Мотева рассказала, как справиться с эмоциональным выгоранием в конце года. Она посоветовала поразмышлять о конкретных причинах такого состояния и потребностях, которые могут скрываться за негативными чувствами. По словам Мотевой, анализ необходим в том случае, если не удается вовремя взять контроль над ситуацией.