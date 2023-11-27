Аналитики сообщили о росте спроса на многозадачных сотрудников в 3 раза

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Число вакансий для многозадачных сотрудников в РФ выросло почти в три раза по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков сервиса по подбору персонала HeadHunter.

По данным экспертов, резкий спрос на подобных работников обусловлен дефицитом рабочей силы и рекордно низкой безработицей. С января по сентябрь 2023 года было опубликовано 368 тысяч подобных вакансий, что на 17,4% больше аналогичного периода 2022 года и на 181% – в 2021 году.

Уточняется, что больше всего в многозадачных сотрудниках нуждаются культурные организации, предприятия ЖКХ, некоммерческие организации, учреждения образования, сферы строительства, финансов, сельского хозяйства, а также гостиницы, рестораны и производства лесной и деревообрабатывающей промышленности.



Также аналитики выявили рост числа вакансий с графой "коммуникабельность". Число объявлений с такой пометкой выросло на 70% по сравнению с 2022 годом и на 163% – с 2021 годом.

Ранее СМИ со ссылкой на данные "Авито Работы" заявляли, что профессии дальнобойщика и токаря попали в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда в ноябре. В среднем по России работникам предлагают 133 398 и 110 069 рублей соответственно.

Названы самые востребованные вакансии в Москве