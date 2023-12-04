Психолог объяснил "синдром понедельника" смещением биоритма и недовольством работой

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Синдром понедельника, когда после выходных трудно адаптироваться к рабочему ритму, чаще всего связан с нарушением циркадного ритма, объяснил клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с "Газетой.ру".

Работник испытывает недостаток сна за неделю и на выходных пытается проспать целый день, чтобы компенсировать его нехватку. В таких случаях человек испытывает уныние от возвращения к еженедельной рутине, так как происходит смещение биоритма, сказал он.

"По сути, это похоже на джетлаг, который возникает при долгом перелете и смене часовых поясов", – рассказал Самбурский.

Еще одной причиной синдрома могут быть и другие факторы. Например, недовольство работой, конфликты с коллегами или токсичный начальник. Также причиной еженедельного уныния и чувства не справиться с работой могут быть низкая мотивация или перегрузка задачами, уточнил клинический психолог.

Специалист советует соблюдать режим сна, ложась примерно в одно время, и сохранять его в выходные.

"Если вы хотите поспать подольше в выходные, добавьте не больше часа, чтобы не сбить свой биологический ритм", – рекомендует он.

Также он посоветовал не перегружать свои выходные, а для рабочей недели разгрузить понедельник. Перед первым рабочим днем недели можно заранее составить список дел и заранее собрать все необходимое. Также можно разбавить работу вкусным завтраком или любимой музыкой, а после работы запланировать встречу с другом или поход в кино, подчеркнул он.

"Постарайтесь найти позитивные стороны в своей работе: интересные задачи, дружелюбные коллеги, полезный опыт и перспективы развития. <..> Начните хвалить себя и ценить свои достижения и возможности, которые дает текущая работа", – считает Самбурский.

Ранее большинство россиян (83%) отметили важность заботы об их здоровье со стороны работодателя. 76% опрошенных заявили, что в качестве заботы хотели бы оплату расширенного полиса ДМС, 41% назвали скидки от работодателя на занятия фитнесом, йогой и плаванием. Также 32% респондентов хотели бы предоставление сотрудникам здоровых перекусов, а еще 8% – организацию утренних тренировок.

Специалисты объяснили, как взаимодействовать с сотрудниками, у которых выявили выгорание