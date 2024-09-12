Россияне назвали профессии IT-специалистов и врачей самыми престижными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне назвали самыми престижными профессии врача и IT-специалистов. Так считают 32% опрошенных, сообщает "Радио 1" со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Согласно результатам, 17% респондентов выбрали в качестве престижных специальностей силовиков и рабочих, 11% – инженеров, а 9% – юристов. По мнению аналитиков, сейчас в обществе идет изменение ценностей.

Кроме того, жители России считают, что самые большие зарплаты присутствуют в сфере технологий, медицины и правоохранительных органах. Вместе с тем каждый пятый опрошенный уверен, что больше всех выплачивают политикам, предпринимателям и экономистам.

Между тем самой высокооплачиваемой вакансией в финансовой отрасли стала позиция финансового директора. Максимальная заработная плата для таких специалистов составляет порядка 700 тысяч рублей. На втором месте находится вакансия директора по аналитике и рискам, который может получать 500 тысяч рублей. Кредитному брокеру, в свою очередь, готовы платить 350 тысяч рублей в месяц.

Ранее российские работодатели опубликовали более 270 тысяч вакансий с зарплатной вилкой от 400 тысяч рублей. В список вакансий с самой высокой зарплатой вошли генеральный директор, главный механик, шеф-повар, руководитель проекта, главный инженер, системный архитектор и врач-офтальмолог.

