Вакансия финансового директора стала самой высокооплачиваемой в отрасли

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Самой высокооплачиваемой вакансией в финансовой отрасли является позиция финансового директора, рассказал RT начальник службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

"Максимальная заработная плата для таких специалистов составляет порядка 700 тысяч рублей", – уточнил он.

На втором месте находится вакансия директора по аналитике и рискам, который может получать 500 тысяч рублей. Кредитному брокеру, в свою очередь, готовы платить 350 тысяч рублей в месяц, а финансовому аналитику – 250 тысяч рублей. Зарплата трейдера – специалиста по покупке и продаже инструментов на фондовом рынке – заняла пятую строчку, она составляет от 175 тысяч рублей.

Ранее российские работодатели опубликовали более 270 тысяч вакансий с зарплатной вилкой от 400 тысяч рублей. В список вакансий с самой высокой зарплатой вошли генеральный директор, главный механик, шеф-повар, руководитель проекта, главный инженер, системный архитектор и врач-офтальмолог.

