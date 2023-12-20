Психолог рассказала, как справиться с эмоциональным выгоранием в конце года

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В конце года люди часто сталкиваются с эмоциональным выгоранием, но есть несколько простых способов его избежать. Об этом Москве 24 рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталья Мотева.

Она объяснила, что эмоциональное выгорание – это потеря эффективности, нежелание продолжать работу или какую-либо другую деятельность.



Наталья Мотева педагог-психолог Фразу "Я больше не могу" многие произносят именно в конце года. В погоне за максимальной эффективностью и достойным заработком человек истощает себя, выгорает и страдает. Информационная перегрузка, многозадачность, сверхурочные вызывают стресс, упадок эмоциональных и физических сил.

Справиться с этим чувством помогут несколько универсальных шагов, отметила эксперт. Первым должны стать осознание и озвучивание своего состояния.

"В этот момент человек признает, что чувствует, а не игнорирует эмоции. Например, он говорит: "Я испытываю злость" – и сразу как бы отделяет себя от эмоции, снижая уровень ее интенсивности. Таким образом, он напоминает себе, что это лишь временное состояние, а не постоянная черта его личности", – отметила психолог.

Далее стоит поразмышлять о конкретных причинах выгорания и потребностях, которые могут скрываться за негативными чувствами. Такой анализ особенно необходим, если не удается вовремя взять контроль над ситуацией и человек действует импульсивно.

Фото: 123RF/latkun

По словам психолога, для регулировки состояния человеку важно осознать, что он в праве испытывать разные эмоции. "Постепенно можно научиться анализировать свои чувства, и на смену автоматическим реакциям придет осознанный выбор модели эмоционального поведения", – отметила Мотева.

Также важно найти баланс между работой и личной жизнью, сформировать здоровые привычки питания, нормализовать режим сна и добавить в свое расписание спорт.

"В борьбе со стрессом подойдут абсолютно любые виды физической активности – прогулки, йога, плавание. Не стоит забывать и про хобби. Для предотвращения выгорания в дальнейшем также важно уделять внимание собственным потребностям, устанавливать границы в работе и находить способы релакса и восстановления", – порекомендовала психолог.

Если наладить эмоциональное благополучие самостоятельно не получается, то можно обратиться к психологу, заключила Мотева.

Ранее доктор психологических наук Анатолий Занковский перечислил профессии, которые больше всего подвержены эмоциональному выгоранию. К ним относятся специалисты, которые постоянно общаются с людьми: юристы, врачи, педагоги, а также работники творческих сфер.