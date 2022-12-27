Психолог рассказал, кто наиболее подвержен профессиональному выгоранию

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Доктор психологических наук Анатолий Занковский перечислил профессии, у представителей которых наиболее часто случается выгорание. Об этом пишет "Газета.ру".

Как отметил эксперт, речь идет о специалистах, которые работают с людьми.

"Прежде всего, это представители так называемых социономических профессий, их еще называют "человек–человек" – медработники, учителя, юристы. Как правило, люди в этих профессиях имеют сильное эмпатическое чувство", – отметил он.

Также с профессиональным выгоранием могут столкнуться и творческие личности, поскольку они, по мнению Занковского, являются более ранимыми.

Психолог уверен, что низкий риск выгорания будет среди работников, которые минимально контактируют с другими людьми. К таким специалистам он отнес поваров, а также сотрудников завода, штампующих детали.

Что касается личностных качеств, более закрытые и неуверенные в себе люди будут сильнее подвержены выгоранию на рабочем месте, добавил Занковский. Как правило, это холерики и меланхолики, резюмировал он.

Ранее врач общей практики Елена Горина предупредила, что постоянный стресс на работе может привести к профессиональному выгоранию, на фоне которого могут развиться серьезные заболевания. Не исключено, что у человека обострятся хронические болезни, возникнут проблемы с ЖКТ.

Также при выгорании есть риск впасть в зависимость от сигарет и алкоголя, которые только усугубят негативное влияние на организм, предупредила специалист.

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