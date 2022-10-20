Эксперт раскрыла возможные причины лени

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Лень может возникнуть у человека на фоне депрессии, в некоторых случаях отсутствие желания трудиться можно объяснить физиологией. Об этом в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала психолог Анна Девяткина.

Она отметила, что лень представляет собой нехватку энергии, когда человек не готов делать что-либо. Со стороны социума подобное воспринимается как отсутствие трудолюбия, считает Девяткина. Она порекомендовала пройти тест Бека на депрессию. У некоторых, утверждает эксперт, лень появляется при эмоциональном выгорании.

Также Девяткина поделилась, с чем может быть связана прокрастинация – желание откладывать дела на потом. По ее словам, подобное можно объяснить отсутствием мотивации.

"И если он сориентируется и найдет эту мотивацию, он начнет что-то делать. Когда человек прокрастинирует, он чаще всего не может выбрать, что ему нравится", – заключила она.

Ранее сообщалось, что физическое и моральное истощение организма могут стоять за низкой эффективностью человека. По мнению экспертов, сильный стресс на работе и тяжелые физические нагрузки забирают энергию и не оставляют сил на настоящие интересы.



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