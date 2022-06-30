Психолог связал анонимность в соцсетях с шизофренией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Желание скрыть свое настоящее имя и лицо в соцсетях является неким раздвоением личности, которое характерно для шизофрении, рассказал социальный психолог Алексей Рощин. Об этом сообщает URA.RU.
По его словам, человек боится, что его активность в интернете может оказать какое-то неконтролируемое воздействие на реальную жизнь, поэтому он предпочитает разделять эти две сферы.
Рощин не рекомендовал этого делать, потому что это является своего рода расщеплением личности.
"А шизофрения – это тоже расщепление. И чем больше вы себя расщепляете, тем активнее делаете себя слабее", – подчеркнул психолог.
Он отметил, что существует две причины стремления людей к анонимности в социальных сетях. По словам эксперта, первой причиной является желание пожить какой-то другой жизнью, хотя бы виртуально.
"Ну а второе – это, конечно, страх. Если ты в социальной сети находишься под реальным именем, то ты тем самым раскрываешь информацию о себе", – добавил Рощин.
Ранее психолог-консультант Вероника Тюрина рассказала, что безразличие к внешнему виду, инфантилизм и эгоцентризм могут быть признаками распада личности. Эксперт отметила, что при распаде личности люди также перестают обращать внимание на проблемы окружающих, заботясь лишь о собственных потребностях. Кроме того, они могут отказываться решать какие-либо вопросы самостоятельно, ожидая вмешательства других людей.
Такой человек может начать навязчиво совершать одни и те же бессмысленные действия, смотреть одни и те же фильмы или ходить по одному и тому же маршруту, также у него появляется зависимость от вредных привычек.
"Доктор 24": депрессия из-за социальных сетей
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