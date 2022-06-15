Психолог предупредила об опасности недосыпа

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Психолог и сомнолог Елена Колесниченко заявила, что говорить о недосыпе можно, если длительность сна сильно различается в будни и выходные, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Если в выходные или во время отпуска вы спите существенно больше, чем в будни, это косвенно может подтверждать наличие у вас хронического недосыпания", – пояснила эксперт.
По ее словам, люди с хроническим недосыпом жалуются на сильную сонливость, дефицит энергии, утомляемость, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти.
Кроме того, как подчеркнула специалист, недостаток сна влияет на настроение, повышая тревожность и вызывая беспокойство и агрессию. При этом ряд людей изначально предрасположен к более сильным последствиям недосыпания.
"Многим свойственно принимать психостимуляторы, чтобы взбодриться, такие как кофе или напитки с гуараной, которые могут маскировать последствия недосыпания. Если без кофе вы не можете функционировать днем, скорее всего, вы спите недостаточно", – отметила психолог.
В будущем, как уточнила сомнолог, хронический недосып может стать причиной многих проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и иммунной системой.
Те, кто на протяжении долгого времени испытывает недосып, могут наблюдать повышенное артериальное давление, а также быть подвержены ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам. У недосыпающих также присутствует большой риск развития сахарного диабета и ожирения. Кроме того, из-за недостатка сна у человека может снижаться эффективность вакцин.
"Некоторые люди лишают себя полноценного сна, недооценивая последствия. Они пьют кофе или энергетики, проходят онлайн-курсы о том, как высыпаться за четыре часа, что невозможно в принципе. Если человек себя неплохо чувствует на фоне недостатка сна, употребляя кофеин в течение недели, а на выходных отсыпаясь, негативные эффекты недосыпания имеют свойство накапливаться", – заключила Колесниченко.
Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова перечислила причины ночных пробуждений. Человек может проснуться, по словам эксперта, из-за раннего рассвета, а также света уличных фонарей или билбордов. Поэтому следует повесить в комнате плотные шторы или использовать маску для сна, чтобы крепче спать. Также причинами пробуждений ночью могут быть некомфортная температура в комнате или неудобная кровать.
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