Сомнолог назвал способы вылечить бессонницу

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Врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов рассказал, как бороться с бессонницей на фоне хронического стресса. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист предупредил, что даже через 3 месяца воздействия стресса человек может столкнуться с боязнью не заснуть при подготовке ко сну или при виде спального места.

Кроме того, характерным признаком становится пробуждение посреди ночи, во время которого повторное засыпание не происходит по 15 и более минут. Также опасным симптомом является наращивание времени, проведенного в кровати. На фоне гипервозбудимости мозга человек может начать просыпаться от любого шороха.

Для борьбы с бессонницей Бузунов посоветовал ограничивать время сна до 5–7 часов. Он предложил сокращать время пребывания в постели именно на тот отрезок, который, по мнению человека, он проводит вне сна, но уже лежа. Кроме того, требуется отказаться от дневного сна.

Еще одним приемом сомнолог назвал контроль над раздражителем. Так, если не удалось заснуть в течение 15 минут, следует уйти в другую комнату и не возвращаться, пока действительно не захочется спать. При таком подходе может накопиться дефицит сна, который впоследствии сократит время засыпания. Этот период подходит для корректировки необходимого конкретному человеку времени на сон.

По словам специалиста, следует уделить особое внимание гигиене сна, а именно контролю температуры и влажности в помещении, наличию штор. Необходимо отказаться от бодрящих напитков перед сном и обильного ужина. На подготовку ко сну также негативно влияет работа с экранами.

Ранее врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал, какая поза для сна может быть опасна для человека. Так, лежа на спине можно столкнуться с негативными последствиями для продолжительности жизни из-за особенностей строения дыхательной системы.

