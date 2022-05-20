Сомнолог рассказал, почему люди разговаривают во сне

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Люди разговаривают во сне, когда их сознание отключается не до конца, однако это нельзя считать патологическим проявлением, заявил терапевт-сомнолог Павел Кудинов в разговоре с News.ru.
Он пояснил, что чаще всего во сне разговаривают люди с незрелой нервной системой, главным образом дети. Но иногда спровоцировать такое поведение может сильная стрессовая нагрузка, из-за которой человек не может полностью погрузиться в сон.
"Это такая особенность, которая, с одной стороны, не свидетельствует о каких-то заболеваниях, но при этом тот же лунатизм, если человек не причиняет себе вреда, то с этим никто ничего не делает. Если это эпизод, связанный со стрессом, тогда успокаивающие помогут, а если по жизни такая ситуация, не будешь же всю жизнь использовать успокоительные", – пояснил Кудинов.
Ранее Кудинов напомнил о важности соблюдения режима сна. По его словам, при позднем засыпании люди смещают свои биологические часы. В результате возникает дефицит сна, появляется дневная сонливость и снижается работоспособность.
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