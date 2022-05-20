Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

08:42

Сомнолог рассказал, почему люди разговаривают во сне

общество

Фото: depositphotos/Maridav

Люди разговаривают во сне, когда их сознание отключается не до конца, однако это нельзя считать патологическим проявлением, заявил терапевт-сомнолог Павел Кудинов в разговоре с News.ru.

Он пояснил, что чаще всего во сне разговаривают люди с незрелой нервной системой, главным образом дети. Но иногда спровоцировать такое поведение может сильная стрессовая нагрузка, из-за которой человек не может полностью погрузиться в сон.

"Это такая особенность, которая, с одной стороны, не свидетельствует о каких-то заболеваниях, но при этом тот же лунатизм, если человек не причиняет себе вреда, то с этим никто ничего не делает. Если это эпизод, связанный со стрессом, тогда успокаивающие помогут, а если по жизни такая ситуация, не будешь же всю жизнь использовать успокоительные", – пояснил Кудинов.

Ранее Кудинов напомнил о важности соблюдения режима сна. По его словам, при позднем засыпании люди смещают свои биологические часы. В результате возникает дефицит сна, появляется дневная сонливость и снижается работоспособность.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать