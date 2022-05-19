Сомнолог объяснил, почему нельзя спать на спине

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У человека, спящего на спине, появляется храп, который мешает крепкому и здоровому сну, и происходит больше остановок дыхания, рассказал сомнолог Павел Кудинов.

По словам эксперта, идеальной позы для сна не существует.

"Какой-то специалист вам тоже скажет, что не стоит спать на животе или боку, потому что это повышает давление в грудной полости, затрудняется дыхание. Ортопед ответит вам по-другому на этот вопрос", – рассказал Кудинов в беседе с News.ru.

Специалист посоветовал здоровым людям не спать вниз головой, а использовать низкую подушку так, чтобы голова была выше положения ног.

Ранее терапевт-сомнолог Павел Кудинов напомнил о важности соблюдения режима сна. По его словам, при позднем засыпании люди смещают свои биологические часы. В результате возникает дефицит сна, появляется дневная сонливость и снижается работоспособность.

