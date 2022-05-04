Сомнолог назвала болезни, при которых кофе не бодрит

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Сильная сонливость, которую не помогает побороть даже кофе, может быть симптомом серьезных заболеваний, рассказала врач-кардиолог, сомнолог Екатерина Племянникова.

"Это снижение функции щитовидной железы – гипотиреоз, малокровие (анемия), неврологические заболевания, такие как гиперсомния, болезнь Паркинсона или недостаточность витамина D", – рассказала Племянникова Ura.ru.

По ее словам, важно ложиться и вставать примерно в одно время, допускается отклонение в один-полтора часа.

"Рекомендованная продолжительность сна составляет шесть-восемь часов. Комната, в которой вы спите, должна быть хорошо проветренной, воздух достаточно прохладный. Выполнение этих простых правил помогает не допустить сонливости", – отметила сомнолог.

Ранее британский эксперт по гигиене сна Стив Пейн рассказал, что бессонница может быть причиной возникновения диабета. Он пояснил, что хронический недостаток сна можно связать с более высоким уровнем гемоглобина. По словам Пейна, новое исследование, проведенное Бристольским университетом, позволило установить, что риск развития диабета у людей моложе 40 лет увеличивается, если они страдают бессонницей.