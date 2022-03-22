Неврологи назвали неочевидные причины плохого сна

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Врачи-неврологи из США назвали неочевидные симптомы болезней, мешающие выспаться, сообщает Pravda.Ru.

Так, наиболее распространенной причиной нарушения сна является апноэ, о наличии которого говорит громкий храп, дневная сонливость и лишний вес, рассказала невролог Далия Лоренцо.

По ее словам, у пациентов с апноэ нарушаются функции дыхания, когда воздух полностью не заполняет легкие, а уровень кислорода в крови начинает падать. Из-за этого мозг посылает сигналы о пробуждении, поэтому человек может провести всю ночь в поверхностном сне.

В свою очередь, врач Томас Хаммонд заявил, что синдром беспокойных ног также является причиной плохого сна. В этом случае пациент испытывает неприятные ощущения в конечностях и вынужден двигать ими.

Хаммонд подчеркнул, что для устранения данной проблемы существуют много лекарств.

В материале говорится, что также человек может плохо высыпаться из-за нарушения работы нижних отделов головного мозга. При появлении настораживающих симптомов специалисты советуют сразу обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что для борьбы с бессонницей лучше всего готовиться ко сну как ребенок. Для начала рекомендуется ложиться спать в одно и то же время. При этом о каком-то конкретном промежутке речи не идет. Чтобы отходить ко сну в одно и то же время, рекомендуется заводить будильник. При этом мелодия должна быть спокойной и тихой.

