Россиянам рассказали о способах борьбы с бессонницей

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Чтобы избавиться от бессонницы, лучше всего готовиться ко сну, как ребенок. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на статью доктора медицинских наук Хасан Мерали в журнале Popular Science.
Для начала рекомендуется ложиться спать в одно и то же время. При этом о каком-то конкретном промежутке речи не идет.
"Есть множество серьезных исследований о том, что укладывание в одно и то же время улучшает сон малышей. Это справедливо и для взрослых", – отметила Мерали.
Чтобы отходить ко сну в одно и то же время, рекомендуется заводить будильник. При этом мелодия должна быть спокойной и тихой.
Улучшить сон помогает и принятие перед сном теплой ванны. При этом сонного эффекта можно достичь лишь в том случае, если постоять под горячим душем или полежать в ванне минимум 10 минут.
"Не так давно было опубликовано исследование, касающееся именно взрослых людей: ванна или душ за час-два до отбоя заметно сокращают время, которое требуется, чтобы уснуть", – рассказала Мерали.
Специалист также рекомендовала после душа нанести на тело мягкими движениями крем. Легкий массаж перед сном улучшает сон человека.
Успокаивающий эффект приносят чтение перед сном книги, вязание или вышивание. Эксперты рекомендуют заниматься любыми спокойными занятиями перед сном.
Ранее врачи из Великобритании выяснили, что эффективным способом борьбы с бессонницей являются объятия. Согласно проведенному исследованию, от бессонницы страдают примерно 16 миллионов жителей Соединенного Королевства. Врачи отметили, что в течение дня у человека происходит выброс отвечающего за реакцию на стресс гормона.
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