Врач рассказал о связи хронической бессонницы и болезни Альцгеймера

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Хроническая бессонница в 1,5 раза увеличивает риск развития болезни Альцгеймера, рассказал врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Руслан Исаев.

Также, по словам эксперта, нарушения сна могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, психоза и депрессии. Согласно статистике, которую приводит Исаев, с бессонницей сталкиваются 30% людей старшего возраста, а в 50% случаев она является хронической.

В первую очередь невролог посоветовал нормализовать сон, если это не помогает, то необходимо обратиться к врачу, который назначит медикаментозное лечение. В частности, пожилым людям могут прописать препараты мелатонина и ряд снотворных Z-группы.

Также Исаев отметил, что эффективными методами лечения являются психотерапия и использование антидепрессантов со снотворным, успокаивающим и противотревожным эффектами. При этом он предупредил, что ряд препаратов небезопасны для людей старше 60 лет, поскольку они могут привести к ухудшению памяти и вызвать зависимость.

Ранее южнокорейские врачи установили, что одной из причин развития болезни Альцгеймера может служить такое широко распространенное заболевание как метаболический синдром, представляющий собой комплекс нарушений обмена веществ.

