Врач рассказал о связи хронической бессонницы и болезни Альцгеймера

Фото: depositphotos/photographee.eu
Хроническая бессонница в 1,5 раза увеличивает риск развития болезни Альцгеймера, рассказал врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Руслан Исаев.
Также, по словам эксперта, нарушения сна могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, психоза и депрессии. Согласно статистике, которую приводит Исаев, с бессонницей сталкиваются 30% людей старшего возраста, а в 50% случаев она является хронической.
В первую очередь невролог посоветовал нормализовать сон, если это не помогает, то необходимо обратиться к врачу, который назначит медикаментозное лечение. В частности, пожилым людям могут прописать препараты мелатонина и ряд снотворных Z-группы.
Также Исаев отметил, что эффективными методами лечения являются психотерапия и использование антидепрессантов со снотворным, успокаивающим и противотревожным эффектами. При этом он предупредил, что ряд препаратов небезопасны для людей старше 60 лет, поскольку они могут привести к ухудшению памяти и вызвать зависимость.
Ранее южнокорейские врачи установили, что одной из причин развития болезни Альцгеймера может служить такое широко распространенное заболевание как метаболический синдром, представляющий собой комплекс нарушений обмена веществ.
В США одобрили лекарство от болезни Альцгеймера
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: