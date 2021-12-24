Врачи назвали неожиданную причину развития болезни Альцгеймера

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Южнокорейские врачи установили, что одной из причин развития болезни Альцгеймера может служить такое широко распространенное заболевание как метаболический синдром. Об этом сообщает Daily Express.
Метаболический синдром представляет собой комплекс нарушений обмена веществ, способствующий развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалистов, пациенты с этим расстройством в 11 раз чаще обладают повышенным риском развития болезни Альцгеймера.
Такой вывод позволило сделать исследование 84 тысяч человек в возрасте от 60 лет. По данным медиков, губительное влияние высокого кровяного давления, диабета и ожирения на сосуды не просто способствуют развитию деменции, но и прямо повышают риск развития болезни Альцгеймера.
Ранее ученые из Великобритании пришли к выводу, что слабоумие все чаще начинает развиваться после 40 лет. По словам специалистов, одним из признаков раннего развития слабоумия может стать проблема со зрением, когда человек не сразу распознает предметы, а также невозможность быстро подобрать слова, чтобы понятно выразить мысли.
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