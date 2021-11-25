Названы симптомы развивающегося в 40 лет слабоумия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые благотворительной организации провели в Великобритании исследование и пришли к выводу, что слабоумие все чаще начинает развиваться после 40 лет. Об этом сообщает радио КП.
Специалисты перечислили симптомы, на которые нужно обратить внимание. Так, одним из признаков раннего развития слабоумия может стать проблема со зрением, когда человек не сразу распознает предметы.
Еще одним тревожным признаком является невозможность быстро подобрать слова, чтобы понятно выразить мысли.
В материале говорится, что люди, у которых имеется риск развития болезни Альцгеймера, могут проявлять агрессию, не уверены в себе, быстро теряют интерес к ранее доставлявшим удовольствие вещам.
Ученые отмечают, что раннее развитие деменции связано с наследственностью и образом жизни. Провоцировать болезнь может сидячая работа, а также высокий уровень холестерина.
Ранее международная группа ученых провела исследования и пришла к выводу, что гипертония связана с повышенным риском развития деменции.
Специалисты проанализировали данные более 250 тысяч жителей Великобритании, у половины из которых была гипертония. Исследование длилось 14 лет. За это время у 4 626 человек развилась та или иная форма деменции.
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