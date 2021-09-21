Врач рассказала, как распознать деменцию и отсрочить ее развитие

Фото: Depositphotos/AndrewLozovyi

Врач рассказала, как распознать деменцию и отсрочить ее. Рекомендации профессора, руководителя отдела гериатрической психиатрии, ведущего специалист РФ в области психических расстройств пожилого и старческого возраста, доктора медицинских наук Светланы Гавриловой сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, забывчивость с возрастом – естественная вещь. По статистике, на одного человека с болезнью Альцгеймера приходится 8 пожилых людей, страдающих обыкновенным возрастным ослаблением памяти и интеллекта.

"Более 30 иных причин могут вызвать развитие слабоумия в пожилом возрасте. Например, сосудистая деменция – причина трети таких случаев. Ослабление памяти и снижение когнитивного потенциала могут вызывать и другие причины: опухоли, травмы головы, интоксикации, инфекции головного мозга, нарушения обмена веществ и даже депрессия", – рассказала Гаврилова.

К тому же, отмечает эксперт, установить диагноз болезни Альцгеймера не всегда просто. В арсенале врачей по-прежнему не существует надежных неинвазивных методов, позволяющих определить такой диагноз, поэтому он ставится на основании клинической симптоматики и целого комплекса исследований.

Гаврилова отмечает, что на сегодняшний день угроза потери памяти и снижения умственного потенциала человечества имеет все шансы достичь размаха эпидемии. С 2010 по 2015 год статистика по деменции увеличилась на 10 миллионов случаев. И ученые предполагают, что к середине нашего века в мире будет более 130 миллионов пожилых с деменцией.

"Как правило, течение заболевания с момента появления очевидных симптомов довольно быстрое. Хотя скрытый период, при котором происходит бессимптомная гибель нейронов головного мозга, может продолжаться долго, в течение 20 лет", – предупреждает врач, уточняя, что лечение более эффективно именно на ранних этапах.

Вместе с тем на первые признаки, такие как забывчивость, раздражительность и агрессию, часто не обращают должного внимания. Первые подозрения возникают, когда у больного появляются расстройства речи (например, ее замедление) и трудности с подбором слов, а также проблемы с ориентацией в малознакомой местности.

При этом к врачу люди приходят уже, как правило, по инициативе родственников, в тот период, когда забывчивость становится слишком явной:

возникают провалы в памяти (особенно касающиеся недавних событий и имен) и дезориентация во времени и пространстве.

Такое промедление связано в первую очередь с тем, что у больных отсутствует самокритика. Странности в собственном поведении они не замечают, а предложения сходить к неврологу или психиатру воспринимают с обидой.

Светлана Гаврилова отмечает, что, кроме наследственной предрасположенности, встречающейся у 10–15% больных, развитию деменции могут способствовать:

низкая умственная и физическая активность;

депрессии и хронические стрессы;

травмы головы;

заболевания щитовидной железы;

высокий уровень холестерина;

артериальная гипертония;

сахарный диабет;

курение, злоупотребление алкоголем;

ожирение, неправильное питание;

бессонница (апноэ сна).

Именно поэтому, по мнению специалиста, ключ к снижению риска развития деменции лежит в здоровом образе жизни.

Ученые также предполагают наличие связи между болезнью Альцгеймера и уровнем образования. Считается, что клетки нейронов у образованных людей более сильные и могут выполнять функции других клеток мозга, если они погибли.

На основании этого специалисты рекомендуют больше заниматься интеллектуальным трудом, постигать новое, решать головоломки и кроссворды, а также развивать мелкую моторику.

Лекарства от деменции по-прежнему не существует. Именно поэтому врачи рекомендуют заблаговременно следить за своим здоровьем и образом жизни, правильно питаться и регулярно проходить плановые обследования.

Ранее офтальмологи Китайской академии медицинских наук выявили связь между заболеваниями глаз и повышенным риском развития деменции. Специалисты также установили, что болезнь Альцгеймера не развивалась на фоне глаукомы, однако существовал повышенный риск сосудистой деменции.

