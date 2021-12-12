Биолог назвал факторы, приводящие к деменции

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Деменция может быть вызвана разными заболеваниями, в частности, нейродегенеративными расстройствами, травмами головы, некоторыми инфекциями, метаболическими нарушениями и нехваткой определенных витаминов.

Об этом рассказал кандидат биологических наук Семен Голошейкин. Наиболее частые причины возникновения этого синдрома, добавил эксперт, болезнь Альцгеймера и атеросклероз головного мозга. Специалист также отметил, что ряд факторов могут повышать риск развития деменции. В их числе – гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, алкоголизм, ожирение и депрессия.

"На поведенческом уровне возможна роль таких факторов как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности. Что касается вредных привычек, увеличивающих вероятность деменции, то среди них с разной степенью доказательности называют курение, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим и состав питания, а также, вероятно, малоподвижный образ жизни", – сказал биолог в интервью радио Sputnik.

По словам Голошейкина, заметить первые признаки деменции очень сложно, их часто принимают за реакцию на стресс или особенности, связанные со старением организма. Так, признаком будущей деменции может быть забывчивость, объяснил эксперт.

"Кроме наиболее заметного расстройства памяти наблюдается целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления", – добавил он.

Пока медикам не известны действенные способы лечения деменции, поэтому особенно важно вовремя начинать ее профилактику, подчеркнул специалист. Например, снизить риск деменции может изучение иностранных языков, активное общение, хобби или игры, требующие интенсивного вовлечения памяти и логики мышления.

Ранее ученые из Великобритании пришли к выводу, что слабоумие все чаще начинает развиваться после 40 лет. По словам специалистов, одним из признаков раннего развития слабоумия может стать проблема со зрением, когда человек не сразу распознает предметы, а также невозможность быстро подобрать слова, чтобы понятно выразить мысли.

Ученые отмечают, что раннее развитие деменции связано с наследственностью и образом жизни. Провоцировать болезнь может сидячая работа, а также высокий уровень холестерина.