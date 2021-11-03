Ученые выяснили, какие гены защищают от деменции

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Американские ученые выяснили, какие гены влияют на сохранение когнитивных способностей в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Известно, что с возрастом у многих людей ухудшается память и снижаются познавательные способности. В отдельных случаях это приводит к развитию болезни Альцгеймера и других видов деменции. Однако некоторые люди сохраняют нормальные когнитивные функции до глубокой старости.

Механизмы такой когнитивной устойчивости заинтересовали ученых из Массачусетского технологического института (MIT). На ранних этапах исследования специалисты решили провести эксперименты на мышах. Результат показал, что у грызунов, росших в активной обстановке, где было много разнообразных игрушек и развивающих приспособлений, наблюдались эпигенетические изменения в нейронах, связанные с активностью группы генов MEF2. У мышей, которые росли в стандартных условиях, такие изменения почти не отмечались.

Это позволило установить, что фактор транскрипции MEF2 играет важную роль в функции нейронов и развитии нервной системы.

Далее ученые проанализировали наборы генетических данных более чем 900 человек, обнаружив, что экспрессия MEF2 коррелирует с когнитивной устойчивостью, а гены, регулируемые фактором MEF2, контролируют генетическую программу в мозге, способствующую сопротивлению когнитивным нарушениям. Это связано с тем, что многие из этих генов кодируют ионные каналы, контролирующие возбудимость нейронов.

Исследователи предположили, что воздействие на MEF2 с целью его усиления может защитить от возрастной деменции.

"Становится очевидным, что существуют факторы устойчивости, которые могут защитить когнитивные функции мозга", – убежден руководитель исследования доктор Ли-Хуэй Цай.

Он считает, что понимание этого механизма устойчивости окажется полезным при терапевтических вмешательствах или предотвращении когнитивного снижения и деменции.

Ученым также удалось выяснить, может ли MEF2 предотвратить развитие деменции при наличии предрасположенности к ней. Для этого они взяли мышей с повышенной экспрессией тау-белка, образующего сгустки в мозге, являющиеся одной из причин деменции. Анализ показал, что при сверхэкспрессии MEF2 в молодом возрасте в старости у них не было обычных когнитивных нарушений, вызываемых тау-белком.

Данные исследования позволяют сделать предположение, что усиление активности MEF2 может защитить от деменции. Однако в этом случае требуются дополнительные исследования, поскольку MEF2 влияет на другие типы клеток и клеточные процессы. Ученым предстоит убедиться, что его активация не будет иметь неблагоприятных побочных эффектов на организм.

Ранее исследователи из Геттингенского и Мюнхенского университетов в Германии нашли способ предсказать приближение деменции. Ученые обнаружили биологические маркеры в крови, повышенное содержание которых может указывать на приближающуюся деменцию.

