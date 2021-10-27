Эксперт рассказала о связи недосыпа и слабоумия

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Регулярный недосып представляет серьезную опасность для здоровья. Он может послужить причиной развития слабоумия и болезни Альцгеймера, рассказала американский врач Ребекка Роббинс. Об этом сообщает The Telegraph.
Она пояснила, что в течение дня мозг вырабатывает токсины, накопление которых приводит к нарушению когнитивных способностей. По словам Роббинс, здоровый сон необходим, чтобы нейтрализовать эти вещества и избежать их накопления.
"Когда мы спим, мозг не только прекращает их выделять, но и производит мозговую жидкость, которая, по сути, отмывает его и удаляет накопившиеся токсины", – сказала специалист.
Кроме того, регулярный недосып может оказывать негативное влияние на иммунитет. По данным Роббинс, недостаточность сна более чем в два раза увеличивает риск заболевания гриппом или простудой, а также замедляет выработку антител после вакцинации.
Для улучшения качества сна врач рекомендует ложиться спать и просыпаться в одно время, при этом продолжительность сна должна составлять не менее восьми часов. Также Роббинс советует ложиться спать примерно на полчаса раньше, чтобы за это время расслабиться и заснуть.
Ранее ученые рассказали, как луна влияет на продолжительность сна у мужчин и женщин. Отмечается, что был проведен анализ сна у 852 мужчин и женщин в возрасте от 22 лет до 81 года. Ученые наблюдали за сном участников исследования и проводили полисомнографию.
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