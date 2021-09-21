Сомнолог рассказал о шести правилах продуктивного дневного сна

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Доктор Нил Стенли раскрыл шесть секретов, как сделать дневной сон наиболее продуктивным. Слова сомнолога приводит "Газета.ру".

Для начала специалист советует определить, сколько времени есть для сна. Чтобы получить большую дозу энергии и бодрости, достаточно поспать 40 минут. Однако если время позволяет, то лучше уделить сну около двух часов.

Стенли советует не употреблять пищу или алкоголь перед дневным сном. Дело в том, что в это время организм активно расходует энергию, переваривая пищу. А для продуктивного сна необходимо максимальное расслабление.

Между 14:00 и 16:00 у людей естественным образом снижается концентрация. Именно в это время лучше отойти на дневной сон, отметил эксперт.

На качестве сна значительно сказывается употребление кофеина. Сомнолог советует либо отказаться от употребления кофе, либо четко рассчитывать его количество.

Стенли рекомендует на время дневного сна ставить будильник и не ложиться в кровать, а пользоваться японским принципом "инемури", согласно которому спать можно в любом месте.

Ранее эксперты назвали привычки во время сна, которые оказывают негативное влияние на состояние кожи. Некоторые могут стать причиной морщин и мешков под глазами.