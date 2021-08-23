Туристам рассказали, как высыпаться во время путешествий

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Эксперты рассказали туристам, как улучшить сон во время путешествий. Издание Travel Daily News собрало советы, которые помогут отдыхающим высыпаться во время поездок.

Туристам рекомендуют всегда брать в дорогу принадлежности, позволяющие сделать сон более комфортным. Это могут быть беруши, наушники с хорошим шумоподавлением, маска для сна, любимые подушка и плед, а также другие вещи, которые помогут чувствовать себя как дома.

Номер в гостинице лучше бронировать не на нижнем этаже. Отель рекомендуют выбирать в стороне от оживленных улиц. Лишний шум может заставить чувствовать себя разбитым после пробуждения.

"Гораздо труднее задремать, если вы обеспокоены или расстроены. Так что выручат растяжка, дыхательные упражнения, медитация или прослушивание классической музыки", – сообщается в статье.

Быстрее заснуть помогут и другие процедуры. Специалисты рекомендуют вести дневник перед сном, почитать книгу, принять ванну или выпить чашку травяного чая.

Кроме того, в поездках очень важно баловать себя – сходить на массаж или на спа-процедуры.

Ранее туристы рассказали о своих страхах во время отпуска. Большинство отдыхающих переживают, что им не хватит денег на оплату всех расходов.