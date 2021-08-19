Туристы рассказали о своих страхах во время отпуска

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Большинство российских туристов (31 процент) переживают, что им не хватит денег на оплату всех расходов во время отпуска. Об этом сообщает онлайн-сервис "Туту.ру", опираясь на результаты проведенного опроса среди 1 700 пользователей.
О плохой погоде переживают 15 процентов туристов. Страх не найти временного дома для питомца одолевает 14 процентов опрошенных. Опоздать на рейс боятся девять процентов путешественников. Семь процентов – что не понравится сервис в отеле. Столько же волнуются, что не успеют обойти все достопримечательности нового места.
Потерять вещи опасаются шесть процентов туристов. Три процента переживают, что растолстеют во время отдыха, а один процент боится плохого самочувствия при акклиматизации или джетлаге (сбой суточных биологических ритмов организма в результате смены часовых поясов).
Мысли о работе, которая накопится в их отсутствие, беспокоят четыре процента туристов. Три процента нервничают от мыслей о не выключенном утюге и других приборах.
Ранее сервис OneTwoTrip назвал популярные у туристов направления для отдыха с детьми в сентябре.
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