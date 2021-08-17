Туроператоры назвали самые бюджетные направления для пляжного отдыха в августе

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Эксперты рассказали, где в конце августа можно дешево отдохнуть на морском побережье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.
Аналитическая служба ассоциации определила минимальные цены за путевку на двоих на 10 дней с вылетом из Москвы в период с 16 по 20 августа. Перелет, проживание и питание включены.
Отмечается, что во второй половине августа пакетные туры на пляжные направления Краснодарского края выросли примерно на 14%. Самый бюджетный отдых туристы могут провести в Сочи и Анапе, заплатив около 36 тысяч рублей.
Отдых в Крыму, как уточнили специалисты, подорожал на 46%. Минимальная стоимость поездки в конце лета обойдется туристам в 52 тысячи рублей.
По словам туроператоров, минимальные цены на поездку в Калининградскую область составят 59 тысяч рублей, что дороже, чем самый бюджетный вариант отдыха в Турции (55 тысяч рублей с питанием "все включено"). А стоимость каникул в ОАЭ за две недели снизилась до 76 тысяч рублей. В то время, как за путешествие в Болгарию и Марокко придется отдать как минимум 84 и 87 тысяч рублей.
Как отмечают эксперты туры в открывшийся 9 августа Египет стоят дороже: от 91 тысячи рублей.
Ранее член Президиума "Альянса туристических агентств России" Алексан Мкртчян рассказал о спросе на отдых в Турции, Египте и Доминикане. По его словам, несмотря на коронавирус, спрос на заграничный отдых достаточно большой. Как уточнил Мкртчян, цены на полеты сейчас высокие. Они должны снизиться на 20–30% после увеличения числа вылетов.
Также специалист прогнозирует появление достаточного спроса на поездки в Доминикану. В то же время он считает, что это будет ближе к осени или зиме, когда на Черном и Средиземном море станет прохладнее.
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