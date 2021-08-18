Названы популярные города РФ для отдыха с семьей осенью

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Популярными городами для отдыха осенью с семьей стали Сочи, Симферополь, Анапа и Москва. Об этом "Газете.ру" сообщили в сервисе бронирования OneTwoTrip.

"На самолете большинство туристов с детьми планируют отправиться в сентябре в Сочи – доля бронирований составила 17 процентов. Интересно, что спрос на авиабилеты на главный пляжный курорт страны оказался на 10 процентов ниже, чем в 2020-м. В Москву полетят 13,8 процента клиентов, а в Симферополь –13,6 процента", – сообщили в компании.

Популярность Анапы выросла в два раза в сравнении с прошлым годом – доля составила 10,6 процента. Санкт-Петербург стал популярнее на 15 процентов – туристы уже оформили 7,2 процента заказов. Также часто бронируют Геленджик (3,6 процента), Уфу (2,7 процента) и Калининград (2,6 процента). Привлекательными остаются также Казань (2,1 процента) и Самара (2 процента).

Семьи с детьми, рассматривающие ж/д направления в сентябре, выбирают Москву (19,1 процента) и Санкт-Петербург (9,6 процента). Немного чаще (+10 процентов) совершали бронирования в Адлер – доля составила 4,3 процента. А вот поездки в Анапу стали менее популярны (-15 процентов). Также в топ-5 в этом году вошел Симферополь (2,8 процента), поднявшись с шестой строчки и вытеснив Новороссийск.

Ранее член Президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о спросе на отдых в Турции, Египте и Доминикане.