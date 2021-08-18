Привитые "Спутником V" туристы смогут посещать Таиланд

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Привитые "Спутником V" российские туристы смогут посещать курорты Таиланда в упрощенном порядке без прохождения обязательного карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Таиланде.

"Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", – говорится в сообщении.

О точных сроках вступления в силу данного решения власти пока не сказали.

Программа туристических "песочниц" Таиланда предполагает упрощенный въезд на курорты страны для привитых путешественников, тем самым избегая обязательный карантин. Впервые программа была запущена 1 июля на острове Пхукет.

Ранее посольство Венгрии в Москве сообщало, что невакцинированные туристы из России смогут въехать в Венгрию без карантина, предоставив лишь отрицательный ПЦР-тест.