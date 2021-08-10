В АТОР сообщили о высоком спросе на туры в Доминикану

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Высокий спрос наблюдается среди россиян на туры в Доминикану. Ближайшие рейсы в страну загружены на 100%, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Речь идет о первом с начала пандемии рейсе с российскими туристами, который приземлился в Доминикане 9 августа, а также о последующих. Самолеты в Ла-Роману будут вылетать из Москвы три раза в неделю.
"Конечно, разрешенные квоты не встают ни в какое сравнение с допандемийными объемами, когда Доминикана принимала до 20 рейсов из России еженедельно. Но в любом случае начало положено, и это очень радует", – сказала директор представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России и СНГ Галина Лысенко.
Она также добавила, что на данный момент наибольшая нагрузка приходится на отели Ла-Романы и Байяибе: они заполнены на 70%. Цены на туры в Доминикану на двоих в отель по системе "все включено" начинаются от 144 тысяч рублей.
Уточняется, что прибывающим в страну россиянам не нужно сдавать ПЦР-тесты, однако в аэропортах проводятся выборочные экспресс-исследования на коронавирус, которые не потребуются туристам, предъявившим сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до прилета.
Также приезжающим будет необходимо заполнить две анкеты – по одной при въезде и выезде из Доминиканы. Они нужны для получения QR-кода.
Ранее первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет авиакомпании EgyptAir приземлился в Хургаде. Лайнер с 298 пассажирами на борту отправился в курортный город из Домодедово 9 августа.
Сейчас цены на туры в Египет в среднем начинаются от 70 тысяч рублей, однако в АТОР полагают, что они могут подешеветь на 10–15 тысяч рублей после увеличения количества рейсов в страну, если Оперштаб откроет соответствующие квоты.
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