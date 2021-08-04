Российским туристам рассказали о самых доступных зарубежных направлениях

Фото: depositphotos/kamchatka
Сервис Aviasales рассказал российским туристам о самых доступных зарубежных направлениях, сообщает РИА Новости.
По словам экспертов, популярным направлением остается Турция. Авиабилеты туда-обратно на август и сентябрь можно найти от 13 тысяч рублей.
Кипр также является доступным – авиабилеты в обе стороны можно купить от 16 тысяч рублей с пересадкой или от 25 тысяч рублей на прямом рейсе компании "Аэрофлот".
Перелет из Москвы в Армению, Хорватию, Болгарию и Албанию и возвращение обратно обойдется в 18 тысяч рублей. Дороже будут стоить билеты в Черногорию – 19 тысяч рублей. Больше 20 тысяч рублей стоят билеты в Грузию, Египет и Сербию. Не самым бюджетным вариантом является Марокко. Билет туда-обратно в это государство будет стоить от 38 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что стоимость отдыха для россиян по внутренним и зарубежным направлениям выросла на 25% по сравнению с 2019 годом.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, туроператоры отмечают большой спрос на бронирование гостиниц дорогого или премиального сегмента как по внутренним, так и по зарубежным направлениям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: