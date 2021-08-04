Российским туристам рассказали о самых доступных зарубежных направлениях

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Сервис Aviasales рассказал российским туристам о самых доступных зарубежных направлениях, сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, популярным направлением остается Турция. Авиабилеты туда-обратно на август и сентябрь можно найти от 13 тысяч рублей.

Кипр также является доступным – авиабилеты в обе стороны можно купить от 16 тысяч рублей с пересадкой или от 25 тысяч рублей на прямом рейсе компании "Аэрофлот".

Перелет из Москвы в Армению, Хорватию, Болгарию и Албанию и возвращение обратно обойдется в 18 тысяч рублей. Дороже будут стоить билеты в Черногорию – 19 тысяч рублей. Больше 20 тысяч рублей стоят билеты в Грузию, Египет и Сербию. Не самым бюджетным вариантом является Марокко. Билет туда-обратно в это государство будет стоить от 38 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха для россиян по внутренним и зарубежным направлениям выросла на 25% по сравнению с 2019 годом.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, туроператоры отмечают большой спрос на бронирование гостиниц дорогого или премиального сегмента как по внутренним, так и по зарубежным направлениям.