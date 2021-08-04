Стоимость отдыха в России и за рубежом выросла на 25% – АТОР

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Стоимость отдыха для россиян по внутренним и зарубежным направлениям выросла на 25% по сравнению с 2019 годом, сообщает АТОР.
"По сути, дешевых или горящих спецпредложений со снижением цены на 30 и более процентов больше нет. Бюджетный отдых сохранился на внутренних курортах и турецком направлении, где есть чартеры и можно маневрировать ценой. На большинстве направлений спрос превышает предложение, дефицита туристов нет и нет конкурентной борьбы со стремлением снизить цены, чтобы перехватить клиентов", – рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По ее словам, туроператоры отмечают большой спрос на бронирование гостиниц дорогого или премиального сегмента как по внутренним, так и зарубежным направлениям.
Эксперт отметила, что сейчас многие люди сократили доходы, поэтому расходы на путешествия у них тоже стали меньше, а премиальный сегмент остался в прежнем состоянии.
Также в этом году туристы не бронируют отели и билеты заранее. Как считает Ломидзе, это объясняется новыми условиями.
"Люди боятся, что страна будет закрыта, что они сами заболеют, что внезапно изменятся условия и они не успеют сделать какую-то справку", – пояснила она.
Ранее туроператоры рассказали о направлениях и странах, куда россияне могут поехать без сертификата о вакцинации и необходимости сдавать ПЦР-тест.
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