Отдохнувшие в Египте россияне рассказали об обстановке на курортах

Прошло почти две недели после того, как были возобновлены полеты из РФ на курорты Египта. Российские туристы уже успели отдохнуть и насладиться Красным морем спустя шесть лет перерыва. Они рассказали Москве 24 об обстановке в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, уровне сервиса и отношении к россиянам.



"Русских очень ждали"

Фото предоставлено героиней материала

Россиянка Ульяна Сафронова рассказала Москве 24, что начала получать удовольствие от путешествия еще с самолета, "когда на борту предложили по бокальчику игристого как благодарность за доверие в перелете из России в Египет". По прибытии туристов встречали с шариками, цветами, музыкой и подарками. "Русских очень ждали. Прием бы вам показался теплее, чем поездка к дальним родственникам", – улыбается Ульяна.

Уже подзабытый россиянами курорт встретил жарой 37 градусов. "Сгореть легко, особенно после полудня. Зато вода прекрасная – где-то 30 градусов. Полный балдеж, выходить не хочется. Вечером душновато, но по крайней мере аномальной жары не ощущается", – отметила девушка.

В связи с ограничениями на фоне пандемии в отелях теперь нельзя накладывать еду в тарелку самостоятельно, как было раньше по системе "шведский стол".





Ульяна Сафронова российская туристка Питание разнообразное, ставлю 7 из 10. Но эта тема с невозможностью положить себе еду самостоятельно меня раздражала. Есть хочется в два раза меньше, хоть и накладывают от всей души.

Ульяна рассказала, что вечером в отеле всегда было мясо и тематические столы, например с десертами из манго или восточными сладостями. Из минусов она отметила тот факт, что все напитки, включая соки и кофе, разбавляют водой.

После очень долгого отсутствия российских туристов на курортах Египта местные стали с двойным усердием предлагать морские развлечения. По словам Ульяны, "приставучий персонал" зачастую сильно надоедал. "На море учат разным морским видам спорта – серфу, вейксерфингу и другим, что слишком активно предлагается персоналом каждые две минуты", – пожаловалась она.

При этом Ульяна оценила чистое море, хорошую уборку в номере, рестораны и бары по системе "все включено", а также воду в неограниченном количестве в холодильниках на улице.



Туристы в безопасности

Российская туристка Наталья рассказала, что в аэропорту обязательно требуют отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации "Спутником". Также она отметила высокие меры безопасности по прилете на курорт.

"В аэропорту усилены меры безопасности, очень много полицейских. Когда мы выходили, садились в автобус, то водители ждали, когда все соберутся и полиция даст разрешение на выезд. Когда мы выезжали из аэропорта, четыре-пять раз нас тормозили полицейские. Водитель говорил имена и фамилии пассажиров и куда мы направляемся", – рассказала Наталья в диалоге с Москвой 24.





Наталья российская туристка Какую-то часть дороги нас сопровождала полицейская машина. Как нам объяснил гид, это требование РФ, чтобы российские туристы были в безопасности. Очень приятно, что со стороны России такие требования предъявлены и Египет их выполняет.

По словам женщины, раз в день над пляжем пролетает военный вертолет, осматривает морское пространство. В городе также стоит много полицейских блокпостов.

На территории отеля никто не носит маски и температуру не измеряют, но везде расставлены санитайзеры. "Персонал ходит без масок. Я так понимаю, все вакцинированы", – сообщила Наталья.

Она также добавила, что обслуживание на высшем уровне и отношение персонала к россиянам очень хорошее, все говорят по-русски.



Отдых стал дороже

Туристка Ирина Синячкина рассказала Москве 24, что была очень рада возобновлению прямого авиасообщения между Россией и курортами Египта после шестилетнего перерыва.

"Многие туристы ждали этого дня, в том числе и я. Все эти годы приходилось летать на Красное море с пересадками, что крайне неудобно. Египтяне очень рады возвращению российских граждан на курорты", – говорит Ирина.





Ирина Синячкина российская туристка Погода в Египте сейчас прекрасная, море теплое, лето в самом разгаре. Отели долгое время подготавливались к возобновлению турпотока, поэтому персонал готов к прежней туристической нагрузке.

Пляжи при отелях оборудованы, на месте всегда дежурят спасатели, "готовые не только спасти от утопления, но и выловить утонувшие очки", отметила девушка.

По словам Ирины, за период приостановки авиасообщения некоторые отели закрылись из-за отсутствия туристов. "В целом сервис остался на том же уровне, но цены выросли, к сожалению", – сообщила она.





Ирина Синячкина российская туристка Раньше можно было купить путевку в 4-5 звездочный отель на 10 ночей за 40–50 тысяч рублей на двоих, сейчас же такой суммы не хватит и на отель "три звезды".

Девушка надеется, что при увеличении количества авиарейсов из России в Египет цены на путевки будут снижены.

По словам Ирины, выросли цены на продукты в супермаркетах, что связано с инфляцией и подорожанием доллара. Стало меньше развлечений. Так, в Шарм-эль-Шейхе закрылся парк аттракционов, а также многие кафе и рестораны, не пережившие уменьшения потока туристов. Кроме того, из-за пандемии сейчас недоступны некоторые экскурсии, например в Иерусалим и Иорданию, заключила россиянка.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили более 200 допусков на полеты в Египет. В частности, согласно приказу Росавиации, речь идет об Azur Air, Red Wings, Nordstar, Royal Flight, iFly и других перевозчиках.

Туроператоры прогнозируют по направлению снижение цен на путевки до 30%. Этому в том числе поспособствует увеличение числа регулярных рейсов на египетские курорты с 27 августа в три раза.