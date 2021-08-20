Путевки в Доминикану подешевели до уровня туров в Египет и Турцию – СМИ

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Стоимость поездки в Доминикану после возобновления авиасообщения с этой страной снизилась на 40–60%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей туристической отрасли и Ассоциации туроператоров России.

По словам вице-президент АТОР Дмитрия Горина, туры в Доминикану можно купить за 120–140 тысяч рублей на двоих. Он подчеркнул, что это сопоставимо с ценой путевок в Турцию и Египет.

По данным компании "Интурист", спрос у россиян на туры в Доминикану достиг допандемийных значений – он вырос на 225% в сравнении с сезоном 2019 года. Сейчас около 50% туров продаются с заездами в ближайший месяц, еще около 35% – с заездами в октябре и ноябре, и 15% – на новогодние праздники.

Прямое авиасообщение между Доминиканой и Россией было приостановлено на протяжении около года из-за пандемии коронавируса. Полеты вновь открыты с 9 августа. Первый с начала пандемии рейс был заполнен на 100%.

Прибывающим в страну россиянам не нужно сдавать ПЦР-тесты, однако в аэропортах проводятся выборочные экспресс-исследования на коронавирус, которые не потребуются туристам, предъявившим сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до прилета.

Также приезжающим будет необходимо заполнить две анкеты – по одной при въезде и выезде из Доминиканы. Они нужны для получения QR-кода.