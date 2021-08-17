Росавиация выдала российским авиакомпаниям 200 допусков на полеты в Египет

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Российские авиакомпании получили более 200 допусков на полеты в Египет, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Согласно приказу ведомства, допуск предоставлен для Azur Air, Red Wings, Nordstar, Royal Flight, iFly, "Северного ветра", "Ямала".

Кроме этого, авиакомпаниям iFly, Red Wings, Azur Air также дали допуски на регулярные полеты из Жуковского в Каир.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Egypt Air с 20 августа увеличит частоту рейсов из Москвы на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада с 7 до 10 в неделю. Egypt Air выполняет рейсы между Москвой и Египтом в партнерстве с туроператором "TUI Россия".

С 9 августа возобновились прямые рейсы из Москвы в Египет. Первые туристы отправились в Хургаду в 05:10. С собой им нужно обязательно иметь прививочный сертификат или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Справка на английском языке должна быть снабжена QR-кодом или штрихкодом, который при сканировании открывает именно данные человека, а не сайт лаборатории. Сдать тест можно и в аэропорту сразу после прилета, но, во-первых, это стоит 30 долларов, во-вторых, придется стоять в очереди, а после – до получения результатов не выходить из отеля. Обычно на ожидание уходят сутки. В Египте действует масочный режим.

