В АТОР рассказали, что нужно знать туристам об открытии Доминиканы, Чехии и Южной Кореи

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что нужно знать россиянам о возобновлении авиасообщения с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией.
Ранее стало известно, что с 27 августа Россия снимет ограничения на регулярные и чартерные авиарейсы по этим направлениям. Кроме того, с указанного дня увеличится количество регулярных полетов в Египет, Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр.
По словам Горина, единственной страной из трех новых, которая сможет принимать российских туристов, станет Доминиканская Республика. Дело в том, что Чехия, как и Южная Корея, не выдает визы с туристическими целями, пояснил он.
"Мы уже 9 августа стартовали в Доминикану. Это направление крайне доступное, с большим количеством отелей "все включено". А запуск чартеров всегда означает более бюджетные турпакеты. У Доминиканы также нет ограничений по ПЦР-тестированию и визам – фактически свободный въезд", – говорит эксперт.
Также хорошей новостью для туристов станет увеличение количества рейсов на Кипр и в Египет, подчеркнул Горин.
"Трехкратное увеличение количества рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх: с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом направлении, плюс по одному рейсу из всех международных аэропортов в регионах страны, минуя московский авиаузел. Также есть существенное увеличение количества рейсов на Кипр", – добавил собеседник Москвы 24.
16 августа Оперштаб продлил ограничение на перелеты между Россией и Танзанией до 2 сентября включительно.
Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в африканской стране РФ приостановила авиасообщение с ней с 15 апреля по 1 июня. Ограничения коснулось грузопассажирских, чартерных и почти всех регулярных рейсов. Затем их продлевали до 19 июля, а после до 17 августа.
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