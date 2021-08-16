Россия продлевает ограничение авиасообщения с Танзанией до 2 сентября

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Ограничение авиасообщения между Россией и Танзанией продлят до 2 сентября включительно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

"Решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране", – говорится в сообщении.

РФ приостановила авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Ограничение коснулось грузопассажирских, чартерных и почти всех регулярных рейсов. После этого ограничения продлили до 19 июля, а затем до 17 августа.