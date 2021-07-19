Приостановка авиасообщения России с Танзанией продлена до 17 августа

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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа. Об этом сообщили в Оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение было принято в целях обеспечения защиты здоровья населения России.

До этого РФ приостановила авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Ограничение коснулось грузопассажирских, чартерных и почти всех регулярных рейсов.

После этого ограничения продлили до 19 июля.