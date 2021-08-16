В РСТ прокомментировали возобновление полетов в Южную Корею, Чехию и Доминикану

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал RT решение о снятии ограничений на полеты в Южную Корею, Чехию и Доминикану. По его мнению, самым востребованным направлением может стать Доминикана.
"Что касается Южной Кореи, то там у самой Кореи ограничения на въезд, самоизоляцию я имею в виду, поэтому навряд ли это будет востребованно. Чехия может как транзит использоваться достаточно активно, потому что через Прагу все основные рейсы и по Европе, и по другим направлениям отправляются. Поэтому это такой очередной этап диверсификации наших вылетов", – считает Барзыкин.
Ограничения на осуществление регулярных и чартерных авиарейсов в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию в России снимут с 27 августа. Такое решение было принято на заседания Оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили о высоком спросе на туры в Доминикану. Первый с начала пандемии рейс, приземлившийся в республике 9 августа, был заполнен на 100%.
Россия снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию с 27 августа
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