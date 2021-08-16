Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию с 27 августа

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Россия с 27 августа снимет ограничения на осуществление регулярных и чартерных авиарейсов в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Соответствующее решение было принято после заседания штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию", – говорится в сообщении.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что на туры в Доминикану наблюдается высокий спрос среди россиян. Ближайшие рейсы в страну загружены на 100%. Речь идет о первом с начала пандемии рейсе с российскими туристами, который приземлился в Доминикане 9 августа, а также о последующих.