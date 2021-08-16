В Росавиации прокомментировали информацию об авиабилетах за 1 рубль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российская авиакомпания Nordwind действительно указала в заявках на субсидии тариф в 1 рубль, сообщили РИА Новости в Росавиации.
О том, что в России могут появиться авиабилеты стоимостью 1 рубль, стало известно 16 августа. Отмечалось, что специальный тариф будет доступен только для взрослых пассажиров, летящих с несовершеннолетними детьми. Речь шла о рейсах из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве.
Претендующие на субсидию за перевозки по семейному тарифу авиакомпании должны были подать заявку в Росавиацию, указав в ней маршруты, по которым готов летать перевозчик, а также размер субсидии и специального тарифа. Крупный отечественный перевозчик Nordwind указал в заявке тариф стоимостью в 1 рубль. Так авиакомпания рассчитывает гарантированно получить субсидию.
В Росавиации подтвердили наличие соответствующей заявки от Nordwind. Однако приобрести авиабилет всего за рубль пассажирам не удастся: к стоимости тарифа добавятся таксы и сборы.
"Северный ветер" действительно указал тариф в 1 рубль, но, согласно пункту 12б правил 1176, специальный тариф применяется для расчета стоимости воздушных перевозок пассажиров по маршрутам, то есть к тарифу добавятся таксы и сборы", – заявила представитель Росавиации.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" организовала традиционную распродажу билетов по внутренним российским направлениям. С 12 по 18 августа билеты доступны со скидкой до 50%.
В России могут появиться авиабилеты за 1 рубль
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