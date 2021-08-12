"Аэрофлот" объявил распродажу билетов по России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Авиакомпания "Аэрофлот" организовала традиционную распродажу билетов по внутренним российским направлениям, скидки достигают 50%. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Аэрофлот с 12 по 18 августа 2021 года проводит традиционную распродажу <...> по российским направлениям. <...> Билеты будут доступны с выгодой до 50%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне могут купить со скидкой билеты на прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в различные населенные пункты России. Кроме того, компания предлагает комбинированные тарифы для транзитных рейсов между российскими городами через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.

В акцию включены тарифы экономкласса с багажом и без багажа. Для того чтобы принять в ней участие, полет необходимо совершить в период с 13 сентября до 25 декабря на рейсах "Аэрофлота", "России" или "Авроры".

Ранее сообщалось, что авиакомпания Egypt Air с 20 августа увеличит частоту рейсов из Москвы на египетское курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада с 7 до 10 в неделю. Egypt Air выполняет рейсы между Москвой и Египтом в партнерстве с туроператором "TUI Россия".