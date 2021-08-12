"Аэрофлот" объявил распродажу билетов по России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Авиакомпания "Аэрофлот" организовала традиционную распродажу билетов по внутренним российским направлениям, скидки достигают 50%. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
"Аэрофлот с 12 по 18 августа 2021 года проводит традиционную распродажу <...> по российским направлениям. <...> Билеты будут доступны с выгодой до 50%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне могут купить со скидкой билеты на прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в различные населенные пункты России. Кроме того, компания предлагает комбинированные тарифы для транзитных рейсов между российскими городами через Москву, Санкт-Петербург и Красноярск.
В акцию включены тарифы экономкласса с багажом и без багажа. Для того чтобы принять в ней участие, полет необходимо совершить в период с 13 сентября до 25 декабря на рейсах "Аэрофлота", "России" или "Авроры".
Ранее сообщалось, что авиакомпания Egypt Air с 20 августа увеличит частоту рейсов из Москвы на египетское курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада с 7 до 10 в неделю. Egypt Air выполняет рейсы между Москвой и Египтом в партнерстве с туроператором "TUI Россия".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: