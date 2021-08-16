В России могут появиться авиабилеты за 1 рубль

В продаже скоро могут появиться билеты на самолет за 1 рубль. Об этом заявила одна из авиакомпаний.

Билеты смогут купить взрослые, путешествующие с детьми до 18 лет. Речь идет о рейсах из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве.

Всего планируют выпустить около 25 тысяч авиабилетов за символическую плату. Таким образом, авиакомпания решила поучаствовать в программе субсидий на перевозку семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.